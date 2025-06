Embate por comida volta a movimentar Mansão Power | Power Couple

O almoço de domingo é sempre um momento de tranquilidade e Adriana, mesmo com uma clara divisão na mansão, decidiu cozinhar para todos e o cardápio escolhido foi um clássico: o macarrão. Em dado momento, Dhomini disparou: "Silvia, vem cá... Põe a mão ali pro povo pensar que foi você quem fez", dando a entender que parte das pessoas da mansão se negariam a comer o almoço feito por Adriana. "Não... não tem que ter isso não", disse André sobre rejeitar a comida de alguém. "Independente do embate, comida é comida", completou Silvia. No fim, grande parte da casa se sentou à mesa.



