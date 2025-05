Emilyn diz que desafiaria Tali para uma prova de duelo | Power Couple

Emilyn se mostrou confiante no seu desempenho na Prova das Mulheres, caso o próximo desafio seja um duelo. Em conversa com Everton e Bia, a dentista disse que o marido poderia apostar tudo o que eles têm de saldo e falou que escolheria Tali para duelar com ela.



