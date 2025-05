Emilyn e Everton especulam Herança da DR e analisam atual momento do jogo | Power Couple

Na manhã deste sábado (17), enquanto tomavam sol na área externa da Mansão Power, Emilyn e Everton especularam sobre a Herança da DR da semana, que será revelada durante o Quebra Power; debateram qual valor devem apostar nas próximas provas, e analisaram o atual momento do jogo. “Esse ciclo eu acho que ainda não é o ciclo de ir com sede ao pote”, disse a cirurgiã-dentista.



