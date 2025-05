Emilyn e Everton explicam o motivo de jogarem sozinhos | Power Couple

A conversa entre o casal raiz e Eikos continuou do lado de fora da Mansão. Everton afirmou que ele e Emilyn estão jogando sozinhos. O apresentador de rodeio também comentou que é mais fácil lidar com o jogo quando não precisa ter que manter uma boa relação com aliados. A dentista deu sua opinião, dizendo que vai ter o momento em que parceiros de jogo vão precisar trocar votos e dar uma justificativa para isso.



