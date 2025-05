Emilyn e Everton falam sobre climão com Giovanna e Diego | Power Couple

Em uma conversa na Suíte Power, Emilyn e Everton falaram sobre os seus ideais de jogo para Gi e Eros. O casal raiz também aproveitou o momento para explicar a tensão que rolou entre eles e Giovanna e Diego na primeira dinâmica do programa. "A gente vai ter impasse com algumas pessoas", completou Emilyn.



