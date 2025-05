Emilyn e Everton Neguinho falam de desentendimento que tiveram com Tali e Rafa | Power Couple

A conversa entre Rayanne e Victor e Emilyn e Everton Neguinho continua no Quarto Melancia. O apresentador de rodeio e a dentista contaram os seus pontos de vista sobre o desentendimento entre eles e Tali e Rafa. Rayanne deu algumas informações extras sobre os boatos que rolaram na Mansão sobre esse assunto.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.