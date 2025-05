Emilyn e Everton opinam sobre atitude de Adriana e Dhomini | Power Couple

Emilyn e Everton opinaram sobre a estratégia de divisão de quartos feita pelo Casal Power, Adriana e Dhomini, na última quinta-feira (29). A dentista comentou o fato de Cris e Kadu - participantes com uma idade mais avançada - terem ficado em um quarto sem banheiro. “Falta de empatia não houve da parte de ninguém aqui, inclusive da Adriana”, disse e acrescentou: “Se eles não se sensibilizaram comigo, porque eu vou me sensibilizar se eles estão em um quarto sem banheiro?”.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.