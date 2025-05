Emilyn ganha roupa de Gretchen e agradece: 'Obrigada, mami' | Power Couple

Enquanto Everton Neguinho terminava de escovar os dentes na manhã desta quinta-feira (15), Emilyn Marçal, sua esposa, mostrou para ele uma peça de roupa que ganhou de Gretchen. ‘É a cara dela’, disse a artista para a cirurgiã-dentista e modelo. Depois, Neguinho indagou se a companheira iria usar o look na festa desta semana ou na final. ‘Não tem problema repetir roupa’, disse ele. ‘Se tem uma coisa que a gente tá fazendo aqui, é repetir roupa’, brincou Emilyn. ‘Obrigada, mami’, agradeceu ela em seguida. Depois, Gretchen deu outras peças de vestuário para Emilyn.



