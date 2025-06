Emilyn reclama de como Everton a repreendeu: 'Reveja o jeito que você dá um toque' | Power Couple

Quarta-feira (4) de papo tenso entre Emilyn e Everton. O casal colocou pontos de vista opostos em relação aos últimos acontecimentos com os outros jogadores e dentro da própria relação. Emilyn apontou que não gostou da maneira que Everton a repreendeu: "Reveja o jeito que você dá um toque", disse a dentista. Após a discussão, o apresentador saiu do quarto e ficou um tempo pensativo sentado sozinho do lado de fora.



