Emilyn revela que não sentiu abertura em conversa com Cris | Power Couple

Everton quis saber se Emilyn tinha ou não pedido para Cris ir falar com ele sobre a justificativa do voto na formação da última DR. A dentista comentou que não sentiu abertura para conversar com a esposa de Kadu, mas confirmou que disse para a influenciadora fitness falar com o apresentador de rodeio.



