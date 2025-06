Emocionados, casais vibram com Love & Dance | Power Couple

O primeiro episódio de Love & Dance foi exibido aos participantes nesta quarta-feira (11) e não faltou emoção. Dhomini e Tali choraram muito com dança comovente, enquanto os participantes vibravam ao ver a performance dos dançarinos.



