Eros esclarece opção de voto na DR e faz Radamés chorar | Power Couple

Após a formação da DR dessa quarta-feira (14), os casais se juntaram para conversar sobre as decisões tomadas durante a dinâmica. Gi e Eros, que votaram em Ana Paula e Antony e acabaram por colocar o casal entre o trio de possíveis eliminados, viram Fran e Junior usarem as Esferas do Poder para salvar o casal e colocar Carol e Radamés na berlinda. Após a definição, o humorista se explicou para o casal de atletas e acabou por levar Radamés às lágrimas.



