Esdras comenta com Everton Neguinho sobre momento na sala com Rafa | Power Couple

Em uma conversa na cozinha, Esdras comentou com Everton Neguinho que gostaria de ter pedido desculpas para Rafa de forma particular, uma vez que ele não quer se exibir por uma boa atitude. Porém, o músico disse que sentiu que aquele era o momento certo. O apresentador de rodeio elogiou a decisão do marido de Gretchen.



