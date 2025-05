Esdras pede desculpa à Rafa por falar mal da profissão dele | Power Couple

Em um momento em que todos os homens estavam na sala, Esdras quis se desculpar com Rafa após ter ofendido a profissão do mesmo. O músico disse que ficou exaltado no momento e ressaltou que ainda está aprendendo as coisas da vida. O repórter perdoou o marido de Gretchen e rolou um abraço entre eles com incentivo de Victor.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.