Esdras rasga elogios para Gretchen: 'É uma mulher altamente forte' | Power Couple

No final da tarde desta quarta-feira (30), Esdras desabafou sobre a culpa que sentiu por ter gritado com Gretchen durante a prova: "Gritei estupidamente depois de cinco anos com a Gretchen". Ana Paula deu conselhos e fez questão de tranquilizar o músico: "Você não gritou com ela. Você gritou com a situação em que ela se encontrava naquele momento." Esdras ainda contou sobre a grande "bagagem de frustrações" que a companheira lhe mostrou quando se conheceram e afirmou: "Gretchen é uma mulher extremamente forte."



