‘Espero que Radamés não volte’, dispara Gretchen | Power Couple

Enquanto se arrumava para esperar o resultado da DR nesta quinta-feira (15), Gretchen deu sua opinião sobre o jogo. A cantora avaliou que, se Carol e Radamés ficarem na casa, as provocações vão ser ainda maiores. “Eles vão se fortalecer se o Radamés voltar comigo e as provocações vão ser piores”, afirmou a artista. “Não acredito que o Radamés volte, eu espero que ele não volte”, acrescentou. Já Esdras aposta que Eros volte: “Por que tirariam o Eros? Ele faz todo mundo rir”, opinou.



