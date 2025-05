'Essa semana meu voto é no Dhomini', revela Victor para André | Power Couple

André e Victor conversaram na cozinha nesta segunda-feira (26) sobre novas estratégias. André considerou uma estratégia de defesa. Já Victor fez questão de pensar em coerência, analisando provas e não combinando votos. Victor aproveitou o momento e dividiu com André: "Essa semana meu voto é no Dhomini por conta do que aconteceu", declarou.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.