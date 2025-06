‘Esse jogo é para se posicionar’, afirma Eike em conversa com Nat | Power Couple

Eike demonstrou frustração após discutir com Victor durante a dinâmica do Quebra-Power, que irá ao ar na segunda-feira (23). O ator de 28 anos relembrou o “episódio da calcinha” envolvendo o parceiro de Rayanne e sua reação após o acontecimento. Nat e Eike revelaram ter perdoado Victor, mas não esquecido o que aconteceu. Após se resolverem, o carioca se pronunciou ao vivo sobre o caso, afirmando que precisava esclarecer seu posicionamento para a família de sua companheira. No entanto, o ex-peão, enxergou a atitude de Eike como um ataque.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.