Estratégia ou afinidade? Tali e Rafa conversam sobre divisão de quartos na Mansão | Power Couple

Na tarde desta quinta-feira (1º), Tali e Rafa aproveitam a privacidade do quarto Kiwi para conversar sobre as movimentações do jogo e a divisão dos quartos. O casal avaliou quais duplas deveriam ficar nas suítes mais confortáveis e quais deveriam dormir na sala. Eles aproveitaram o momento para analisar o cenário de votação da primeira DR da temporada.



