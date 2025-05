'Eu acho que, no fundo, ela é uma cobrinha', diz Carol sobre Adriana | Power Couple

Carol e Radamés reservaram parte da manhã desta quarta-feira (14) para analisar o comportamento dos outros jogadores. O casal comentou principalmente sobre Adriana e Dhomini, com foco nas atitudes da corretora de imóveis. “Ela sim tenta manipular as pessoas, trazer para o lado dela”, afirmou Carol, com o apoio do marido. A judoca destacou a maneira como Adriana se relaciona com os demais participantes da casa: “O jeito dela de se aproximar das pessoas é esse, de querer acolher”. Carol não poupou críticas à adversária: “Eu acho que, no fundo, ela é uma cobrinha”.



