'Eu acho que vocês caíram até em uma DR boa', diz Carol para Tali | Power Couple

Durante a tarde fria desta quinta-feira (29), casais conversaram na parte de fora da Mansão sobre a formação da DR e da possível saída ou volta de Tali e Rafa. "Se você perder para Gui e Bia, você está muito mal no jogo, minha filha", brincou Carol rindo com Tali. "Um planta e um adversário VTzeiro", disse Tali sobre Bia e Gui, Emilyn e Everton.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.