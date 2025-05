'Eu evito discursinho medíocre', diz André para Carol e Radamés | Power Couple

Na manhã desta quarta-feira (14), Carol e Radamés ficaram um tempo na sala e levantaram teorias sobre votações e formação da DR. Citaram o nome de Tali e Rafa, assim como tentaram relacionar os nomes citados no "rançômetro" do último domingo (11), por Giovanna e Diego, tentando saber o quanto os jogadores poderiam ser fortes ou não. André entrou na conversa do casal, adicionou novas teorias e tentou traçar estratégias no jogo. André disse que se tiver que sair, vai sair sem ficar em grandes embates e sem entrar em discursos com outros jogadores.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.