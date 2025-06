'Eu fico irritado com a situação', declara Victor sobre falas de Cris | Power Couple

Durante uma conversa com Rayanne na Suíte Power, na tarde desta quinta-feira (19), Victor comentou as declarações de Cris sobre sua intenção de vetar Carol e Radamés da Prova dos Casais. A influenciadora acabou optando por impedir que Adriana e Dhomini realizassem a atividade, mas sua vontade inicial não agradou os aliados. "Não passamos por cima de ninguém, não traímos ninguém", disse o ator. "Nem foi comigo, mas eu fico irritado com a situação", acrescentou.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.