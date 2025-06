'Eu jamais vou desistir aqui dentro', diz Antony | Power Couple

E a tensão entre os casais aumentou após a realização da prova. Mesmo tendo passado o dia ensaiando movimentos e coordenadas, Ana Paula e Antony não ficaram satisfeitos com o resultado deles, o que gerou uma discussão. Após o embate, o casal chegou a conclusão que qualquer coisa pode acontecer e que eles não desistirão. "Eu jamais vou desistir aqui dentro", afirmou o modelo. "Não dá para a gente desistir não, amor", completou Ana Paula.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.