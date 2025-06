'Eu não considero que a gente está em um grupo', diz Cris para Eike e Kadu | Power Couple

Na tarde desta quarta-feira (18), Cris e Kadu conversaram com Eike na área externa da Mansão. Os três colocaram os "pingos nos is" em relação a algumas falas do Quebra-Power do último domingo (15) e sobre ser casal planta. "Esse lance do planta é mais no quesito convivência e não era das provas", disse Eike sobre a demora em ter tido a oportunidade de trocar ideias com o casal. Ele falou também sobre votações e grupos: "Eu não considero que a gente está em um grupo, eu considero que eu estou do lado deles", disse Cris. E Kadu completou: "Porque a gente está sozinho, na primeira oportunidade, eles vão votar na gente".



