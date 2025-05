‘Eu não vim aqui para te agradar’, diz Ana Paula após apontamento de Carol | Power Couple

Durante o Quebra Power, que irá ao ar no programa desta segunda-feira (26), Carol e Radamés apontaram Ana Paula e Antony como um casal biscoteiro. A judoca disse que a dupla só aparece nos momentos ao vivo do programa e que a empresária tem diversas facetas. Ana Paula não gostou do apontamento e respondeu: “Eu não vim aqui para te agradar”.



