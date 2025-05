'Eu não vou fazer combinação', diz Giovanna após Quebra Power | Power Couple

Após o Quebra Power deste domingo (4), um grupo se formou na cozinha para debater o jogo dos casais Emilyn e Everton e Ana Paula e Antony. Giovanna fez questão de frisar que não vai fazer parte de grupo, analisou o comportamento dos participantes e falou que Tali não joga sujo, por isso é tão próxima dela. Já Carol disse que não gosta de injustiças e que "eles vão dar tiro no pé".



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.