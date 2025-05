'Eu não vou ficar disputando altura de voz', diz Carol após Quebra Power | Power Couple

Carol e Silvia conversaram na cozinha sobre o comportamento de Ana Paula e Antony na dinâmica do Quebra Power deste domingo (4). As duas falaram sobre a troca de valores durante a dinâmica e todo o desenrolar do jogo. "Eles já se posicionaram como os mais barraqueiros. A casa está com medo de confrontar", disse a judoca. A esposa de Radamés ainda fez questão de falar que prefere ser excluída, mas jogando com verdade, com coerência, do que disputar altura na voz.



