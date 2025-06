'Eu nunca fui atacada assim', lamenta Cris após discussão com Dhomini | Power Couple

Cris reclamou nesta segunda-feira (16) com Carol, Tali, Rayanne e Silvia sobre a discussão que teve com Dhomini durante o Quebra-Power no domingo (15). A influenciadora diz que "nunca foi atacada assim na vida" e afirmou que o marido de Adriana tem ódio dela.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.