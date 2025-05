'Eu quero ir para a DR', diz Gretchen para Fran | Power Couple

Gretchen conversou com Francine nesta terça-feira (13) e revelou que deseja ir para a próxima DR. A Rainha do Rebolado ainda pediu para a influenciadora não a salve da chance de eliminação, caso tenha poder para fazer isso.



