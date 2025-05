'Eu tenho quase certeza que vou sentar nesse banquinho', diz Ana Paula| Power Couple

Em conversa na sala, Ana Paula, Nat e Eike debatem sobre como eles imaginam que será a votação da DR desta quarta-feira (28). Em dado momento, Ana Paula pergunta para Eike se, caso o poder das esferas seja proteger alguém, ele proegeria Dhomini. Eike responde que não sabe. Por outro lado, Ana Paula diz que essa votação será crucial para o seguimento do reality e acredita que ela será alvo. "Eu tenho quase certeza que vou sentar nesse banquinho", disse a influenciadora.



