'Eu tinha certeza que a gente ia sair', confessa Nat em conversa com Eike | Power Couple

Depois de cortar o cabelo na área externa da Mansão Power, na tarde desta sexta-feira (13), Eike voltou para a sala e conversou brevemente com Nat sobre o resultado da eliminação da DR de quinta-feira (12). "Eu tinha certeza que a gente ia sair", confessou a influenciadora. "O discurso fez com que a gente entendesse", comentou o ator.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.