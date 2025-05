‘Eu tirei meu brilho por causa deles’, afirma Tali sobre adversários | Power Couple

Tali e Rafa discutiram como os adversários estão tentando afetar eles no jogo. A produtora comentou sobre seus últimos embates com Fran e Gretchen e também da combinação de votos dos rivais. O repórter falou de como as coisas acontecem muito rápido na Mansão e de como eles precisam evitar de levar para o coração tudo que acontece no jogo.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.