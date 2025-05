‘Eu vou alfinetar aqui o tempo todo’, diz Carol sobre indiretas aos aliados | Power Couple

Radamés quis deixar claro para Emilyn que ele e seus aliados tinham limpado os banheiros nesta segunda-feira (12). Depois que a namorada de Everton Neguinho entrou na casa, Carol brincou com o fato de que eles precisam mostrar que estão ajudando nas tarefas domésticas na Mansão, por conta da fala de Eike no último Quebra Power. O jogador de futebol disse à esposa que eles não vão ficar trocando farpas e sim contra-atacar.



