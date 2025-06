'Eu vou ser o participante que mais desistiu das provas', diz André | Power Couple

Na tarde desta segunda-feira (2), André e Rafa conversaram sobre as realizações e as dificuldades das provas. André relembrou de seu pânico de altura, já Silvia tem medo de velocidade. Diante disso, André falou das provas que já desistiu por conta de seu medo: "Eu vou ser o participante que mais desistiu das provas". Rafa completou: "Você não está desistindo, você está tentando".



