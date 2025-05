'Eu vou tomar um tacacá': Esdras e Gretchen cantam hit de Joelma em karaokê | Power Couple

Depois de curtirem um show de música ao vivo durante um almoço especial nesta quarta-feira (21), chegou a vez dos casais soltarem a voz no karaokê! Em homenagem à terra natal de Esdras, Gretchen e o marido cantaram “Voando pro Pará”, hit da cantora Joelma. A performance teve até coreografia e empolgou os outros casais que estavam assistindo!



