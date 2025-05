'Eu vou votar na Francine', revela Silvia para Carol | Power Couple

Enquanto estavam deitadas na sala, Carol e Silvia conversaram sobre futuras divisões dos quartos, votações e DR. "A gente precisa ter inteligência de ver quem é tanto faz aqui no jogo, porque opção de votar a gente tem um monte", disse Carol sobre analisar quem é "planta". Silvia revelou sua opção de voto e Carol afirmou: "Ela é uma opção pra gente".



