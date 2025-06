Everton especula sobre eliminação e pede a aliados: 'Sigam firme no jogo' | Power Couple

Durante uma conversa no quarto Cacau, no início da tarde desta quarta-feira (4), Everton especulou sobre a eliminação da DR desta semana com Emilyn, Adriana e Dhomini. “A gente não sabe se a gente fica”, disse o apresentador. “Daqui, a gente não vai levar amizade de quase ninguém”, continuou ele. “Mas vocês são diferentes”, acrescentou em seguida. Depois, ele compartilhou com os aliados pedidos e orientações sobre o que poderá acontecer. “Se vocês voltarem e a gente não, sigam firme no jogo. Se vocês forem e não voltarem, saibam que a gente vai estar lá fora quando sair, esperando por vocês”, afirmou Everton.



