Everton Neguinho fala de suas impressões sobre Giovanna e Diego | Power Couple

Em uma conversa com seus aliados na beira da piscina, Everton Neguinho comentou sobre a resposta que deu a Giovanna e Diego logo na primeira dinâmica do jogo. O apresentador também explicou que não teve nenhum atrito com o casal de influenciadores, mas que não gostou muito da forma como eles se apresentaram e que isso não gerou boas impressões.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.