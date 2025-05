Everton se queixa de dormir em Quarto Jaca: ‘Tudo fica ruim’ | Power Couple

Enquanto treinavam na academia, Everton, Emilyn e Antony conversavam sobre os quartos da Mansão Power. Na avaliação do apresentador, dormir no Quarto Jaca é pior em comparação com a sala. “O ruim não é a sala em si. [...] agora você ter de dormir com casais que, de repente, não gosta, que não tem nenhum tipo de comunicação torna ainda pior. Aí tudo fica ruim”, destacou.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.