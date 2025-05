'Excluídos do bonde': Emilyn e Everton avaliam postura de adversários na festa | Power Couple

Ainda na área externa da Mansão Power, na manhã deste sábado (17), Emilyn e Everton comentaram a postura dos adversários durante a festa de sexta-feira (16). “Excluídos do bonde”, avaliou a cirurgiã-dentista. “Eles não saíram do sofá”, criticou Everton, que também comentou a ausência de Eros. Depois, Emilyn comentou sobre a socialização de Carol com os outros participantes do reality show. “Difícil é imaginar que as pessoas podem gostar de um perfil assim”, ponderou ela. “Sem vilão, não tem herói”, observou Neguinho. “Tem muita água para rolar até o dia da votação”, concluiu Emilyn.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.