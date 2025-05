'Fico com medo', confessa Rayanne para Cris sobre comportamento de Dhomini | Power Couple

No fim da manhã desta quinta-feira (22), Rayanne teve uma conversa com Cris a respeito dos últimos acontecimentos do confinamento no reality show. Primeiro, elas comentaram sobre a postura de Emilyn com Everton. Depois, sobre o pedido de desculpas do apresentado para a atriz e Victor. “Não é uma pessoa que eu quero conviver”, disse Rayanne. Por fim, elas também falaram sobre a postura de Dhomini durante a formação da DR na noite de quarta-feira (21). “Fico com medo”, assumiu a atriz.



