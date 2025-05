'Fico triste porque eu gosto muito dela', diz Adriana sobre afastamento de Silvia | Power Couple

No fim da manhã deste sábado (17), durante uma conversa no quarto Cupuaçu, os casais Emilyn e Everton e Adriana e Dhomini falaram sobre o afastamento de Silvia e André durante a convivência no reality show. “Fico triste porque eu gosto dela muito”, disse a influenciadora. Neguinho então observou que a produtora de eventos e o motorista executivo se afastaram dos outros casais quando passaram a ficar mais próximos de Carol e Radamés na sala da Mansão Power, onde dormem atualmente. “Eles que saíram e fizeram um grupo”, declarou Adriana sobre a postura da judoca e do ex-jogador de futebol.



