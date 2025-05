Fran rebate críticas de Radamés a suas roupas: 'Só gente muito estilosa usa' | Power Couple

Na tarde desta quarta-feira (21), durante uma conversa com Emilyn, Everton e Júnior no quarto Cupuaçu, Fran rebateu veementemente as críticas de Radamés às suas roupas. “Só gente fashionista e só gente muito estilosa usa”, disse ela. “É o meu jeito”, acrescentou. Depois, ela criticou as vestimentas de Carol, mulher de Radamés. “Roupas de gente chata”, avaliou a influenciadora. Posteriormente, Everton reclamou da monopolização da sala pelos adversários que dormem lá.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.