Frio? Que nada! Carol e Tali pulam na piscina | Power Couple

Parece que a frente fria que atinge o estado de São Paulo não foi o suficiente para espantar os participantes. Logo após o treino na academia, Carol e Tali decidiram pular na piscina! A ação das amigas incentivou outros participantes e fez com que Radamés e Rafa também mergulhassem!



