Gi Prado diz que Eros chorou após Quebra-Power | Power Couple

Apontados no Quebra-Power como o casal mais engraçado da casa, Gi e Eros começaram a sentir a pressão do jogo. Em conversa com Radamés e Carol nesta segunda-feira (5), Gi Prado contou que o marido chorou o dia inteiro por estar incomodado com o clima da casa.



