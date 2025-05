Gi Prado e Eros aconselham Ana Paula e Antony sobre as formas de agir no jogo | Power Couple

Ana Paula e Antony quiseram conversar com Gi Prado e Eros sobre a confusão que surgiu depois da divisão dos quartos. O ator e a empresária pediram desculpas pelo modo como agiram e por terem se exaltado tanto. O humorista e sua esposa escutaram o desabafo do casal e deram suas opiniões sobre como eles devem agir de agora em diante.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.