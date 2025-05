Giovanna confessa a Gretchen ter bebido leite de aveia de Esdras | Power Couple

No início da noite desta quarta-feira (7), Giovanna confessou a Gretchen ter bebido o leite de aveia de Esdras. “Não achei que tivessem sido vocês”, disse a cantora. “Pensei que eles [Tali e Rafa] tivessem feito de propósito para me provocar, porque eu já ia fazer o que vou fazer hoje mesmo”, pontuou. A cantora explicou que o marido tem alergia à caseína e, por isso, não pode consumir leite de vaca. Além disso, Gretchen destacou que a quantidade de 4 litros é a ideal para consumo total de Esdras.



