Giovanna discute com Diego sobre postura de Gretchen após polêmica do leite | Power Couple

Após a confusão gerada na Mansão Power em torno da questão do leite de aveia, Giovanna e Diego conversaram sobre o clima tenso que se instalou. Giovanna expressou seu desconforto com o posicionamento de Gretchen. Para a influenciadora, Gretchen, apesar de afirmar não querer confusão, constantemente chama a atenção e confronta os outros participantes, criando um ambiente constrangedor sobre situações com comida. Giovanna também compartilhou com Diego a sensação de que as pessoas estão "com medo" de se posicionarem em discussões com a cantora, evidenciando o impacto da sua personalidade na dinâmica da casa.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.