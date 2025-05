Gretchen afirma que Talira não come sua comida | Power Couple

Na manhã deste domingo (18), Gretchen chamou Carol para uma conversa particular na despensa da cozinha. A artista orientou a judoca que, quando quiser que alguma carne seja descongelada, peça que ela já deixa separado quando for preparar o almoço para os outros casais. Segundo Gretchen, Talira não está comendo sua comida.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.